ГУР Украины взяло на себя ответственность за ракетный удар по мосту в Крыму

ГУР Украины берет на себя ответственность за ракетный удар по Чонгарскому мосту. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
«Удар по Чонгарскому мосту это планомерная деятельность сил безопасности и обороны. В дальнейшем такая работа будет продолжена», — заявил Юсов в эфире украинского «24 канала». По словам Юсова, о следующих действиях службы будет известно позже.
Ранее глава Крымской Республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам, соединяющим Крым и Херсонскую область. В результате атаки на Чонгарский мост, который находится на границе между Крымом и Херсонской областью, были зафиксированы разрушения. Владимир Сальдо уточнил, что удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow.
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