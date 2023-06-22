ГУР Украины взяло на себя ответственность за ракетный удар по мосту в Крыму

22 июня 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Удар по Чонгарскому мосту является частью работы ГУР Украины, заявил Андрей Юсов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ГУР Украины берет на себя ответственность за ракетный удар по Чонгарскому мосту. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов. «Удар по Чонгарскому мосту это планомерная деятельность сил безопасности и обороны. В дальнейшем такая работа будет продолжена», — заявил Юсов в эфире украинского «24 канала». По словам Юсова, о следующих действиях службы будет известно позже. Ранее глава Крымской Республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам, соединяющим Крым и Херсонскую область. В результате атаки на Чонгарский мост, который находится на границе между Крымом и Херсонской областью, были зафиксированы разрушения. Владимир Сальдо уточнил, что удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow.

ГУР Украины берет на себя ответственность за ракетный удар по Чонгарскому мосту. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов. «Удар по Чонгарскому мосту это планомерная деятельность сил безопасности и обороны. В дальнейшем такая работа будет продолжена», — заявил Юсов в эфире украинского «24 канала». По словам Юсова, о следующих действиях службы будет известно позже. Ранее глава Крымской Республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам, соединяющим Крым и Херсонскую область. В результате атаки на Чонгарский мост, который находится на границе между Крымом и Херсонской областью, были зафиксированы разрушения. Владимир Сальдо уточнил, что удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow.