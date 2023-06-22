Появились кадры разрушенного моста между Херсонской областью и Крымом 22 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 + Несмотря на сильные повреждения, Чонгарский мост устоял (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появились кадры последствиями атаки ВСУ на Чонгарский мост, находящийся между Крымом и Херсонской областью. Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow. Несмотря на серьезные повреждения, нанесенные украинскими боевиками, Чонгарский мост устоял. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, что после атаки ВСУ на мосту образовалась большая дыра, сквозь которую можно увидеть реку. ВСУ обстреляли Чонгарский мост 22 июня. Сальдо назвал произошедшее «варварством» со стороны Киева. Также он допустил, что таким образом украинская сторона намерена посеять панику среди населения Херсонской области. По словам главы Крымской республики Сергея Аксенова, пострадавший в результате атаки ВСУ нет. В сети появились кадры последствиями атаки ВСУ на Чонгарский мост, находящийся между Крымом и Херсонской областью. Врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что удары были нанесены британскими ракетами Storm Shadow. Несмотря на серьезные повреждения, нанесенные украинскими боевиками, Чонгарский мост устоял. На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, что после атаки ВСУ на мосту образовалась большая дыра, сквозь которую можно увидеть реку. ВСУ обстреляли Чонгарский мост 22 июня. Сальдо назвал произошедшее «варварством» со стороны Киева. Также он допустил, что таким образом украинская сторона намерена посеять панику среди населения Херсонской области. По словам главы Крымской республики Сергея Аксенова, пострадавший в результате атаки ВСУ нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям