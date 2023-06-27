Пентагон передаст Украине 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker

27 июня 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Украина получит от США 30 БМП Bradley, заявили в Пентагоне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Согласован новый пакет помощи США Украине на 500 миллионов долларов, который включает в себя 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker. Об этом рассказали в Пентагоне. «Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что в пакет помощи также входят 25 машин Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, артиллерийские снаряды и запчасти. Ранее стало известно, что США увеличивают объемы поставок военной техники в Киев в связи с высокими потерями в рядах ВСУ во время контрнаступления. Ожидается, что украинская сторона получит дополнительную помощь в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов со стороны Соединенных Штатов, передает RT.

Согласован новый пакет помощи США Украине на 500 миллионов долларов, который включает в себя 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker. Об этом рассказали в Пентагоне. «Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что в пакет помощи также входят 25 машин Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, артиллерийские снаряды и запчасти. Ранее стало известно, что США увеличивают объемы поставок военной техники в Киев в связи с высокими потерями в рядах ВСУ во время контрнаступления. Ожидается, что украинская сторона получит дополнительную помощь в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов со стороны Соединенных Штатов, передает RT.