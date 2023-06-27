Пентагон передаст Украине 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, сша, танк, Bradley, Брэдли, М2, stock
Украина получит от США 30 БМП Bradley, заявили в Пентагоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Согласован новый пакет помощи США Украине на 500 миллионов долларов, который включает в себя 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker. Об этом рассказали в Пентагоне.

«Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что в пакет помощи также входят 25 машин Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, артиллерийские снаряды и запчасти.

Ранее стало известно, что США увеличивают объемы поставок военной техники в Киев в связи с высокими потерями в рядах ВСУ во время контрнаступления. Ожидается, что украинская сторона получит дополнительную помощь в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов со стороны Соединенных Штатов, передает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласован новый пакет помощи США Украине на 500 миллионов долларов, который включает в себя 30 БМП Bradley и 25 БТР Stryker. Об этом рассказали в Пентагоне. «Новый пакет помощи США Киеву включает 30 БМП Bradley», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что в пакет помощи также входят 25 машин Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, артиллерийские снаряды и запчасти. Ранее стало известно, что США увеличивают объемы поставок военной техники в Киев в связи с высокими потерями в рядах ВСУ во время контрнаступления. Ожидается, что украинская сторона получит дополнительную помощь в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов со стороны Соединенных Штатов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...