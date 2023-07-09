09 июля 2023

Мишустин прибыл в Екатеринбург. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин прибыл на выставку «Иннопром» Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в главной международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Михаил Мишустин прибыл в уральскую столицу на „Иннопром“. Он приземлился в „Кольцово“», — передает журналист агентства.

У трапа председателя правительства встретили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку «Иннопром-2023» и примет участие в стратегической сессии.

Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На международной выставке ожидают не только делегации из других стран, но и статусных российских чиновников. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в главной международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Михаил Мишустин прибыл в уральскую столицу на „Иннопром“. Он приземлился в „Кольцово“», — передает журналист агентства. У трапа председателя правительства встретили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку «Иннопром-2023» и примет участие в стратегической сессии. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На международной выставке ожидают не только делегации из других стран, но и статусных российских чиновников. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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