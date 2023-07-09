Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, чтобы принять участие в главной международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Михаил Мишустин прибыл в уральскую столицу на „Иннопром“. Он приземлился в „Кольцово“», — передает журналист агентства.
У трапа председателя правительства встретили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе рабочей поездки Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку «Иннопром-2023» и примет участие в стратегической сессии.
Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». На международной выставке ожидают не только делегации из других стран, но и статусных российских чиновников. Вся актуальная информация о главной выставке года — в материале URA.RU.
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