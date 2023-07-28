Под санкции Евросоюза попали АНО «Диалог» и «Инфорос»

28 июля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

В ЕС расширили санкции против РФ Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел санкции в отношении российского информационного агентства «Инфорос» и его учредителей. Также под ограничения попала российская некоммерческая организация АНО «Диалог». Об этом сообщается на официальном сайте европейского объединения. «Совет ввел ограничительные меры в отношении „Инфороса“ и трех его учредителей. <…> Другие [ограничения] касаются: АНО „Диалог“ — российской некоммерческой организации», — сообщается на официальном сайте ЕС. По мнению представителей Евросоюза, данные организации участвуют в дезинформации. Отмечается, что ЕС разработал свои инструменты и подходы к борьбе с вмешательством в иностранную информацию. Именно этим и руководствуется Евросоюз, вводя ограничительные меры против информационных российских компаний и организаций. 20 июля Евросоюз также расширял санкции против РФ. Ограничения касались как граждан стран, так и юридических компаний и российских чиновников. Вместе с ЕС санкции обновили Канада и США.

Евросоюз ввел санкции в отношении российского информационного агентства «Инфорос» и его учредителей. Также под ограничения попала российская некоммерческая организация АНО «Диалог». Об этом сообщается на официальном сайте европейского объединения. «Совет ввел ограничительные меры в отношении „Инфороса“ и трех его учредителей. <…> Другие [ограничения] касаются: АНО „Диалог“ — российской некоммерческой организации», — сообщается на официальном сайте ЕС. По мнению представителей Евросоюза, данные организации участвуют в дезинформации. Отмечается, что ЕС разработал свои инструменты и подходы к борьбе с вмешательством в иностранную информацию. Именно этим и руководствуется Евросоюз, вводя ограничительные меры против информационных российских компаний и организаций. 20 июля Евросоюз также расширял санкции против РФ. Ограничения касались как граждан стран, так и юридических компаний и российских чиновников. Вместе с ЕС санкции обновили Канада и США.