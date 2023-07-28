Под санкции Евросоюза попали АНО «Диалог» и «Инфорос»

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Евросоюз ввел санкции в отношении российского информационного агентства «Инфорос» и его учредителей. Также под ограничения попала российская некоммерческая организация АНО «Диалог». Об этом сообщается на официальном сайте европейского объединения.

«Совет ввел ограничительные меры в отношении „Инфороса“ и трех его учредителей. <…> Другие [ограничения] касаются: АНО „Диалог“ — российской некоммерческой организации», — сообщается на официальном сайте ЕС. По мнению представителей Евросоюза, данные организации участвуют в дезинформации. Отмечается, что ЕС разработал свои инструменты и подходы к борьбе с вмешательством в иностранную информацию. Именно этим и руководствуется Евросоюз, вводя ограничительные меры против информационных российских компаний и организаций.

20 июля Евросоюз также расширял санкции против РФ. Ограничения касались как граждан стран, так и юридических компаний и российских чиновников. Вместе с ЕС санкции обновили Канада и США.

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Евросоюз ввел санкции в отношении российского информационного агентства «Инфорос» и его учредителей. Также под ограничения попала российская некоммерческая организация АНО «Диалог». Об этом сообщается на официальном сайте европейского объединения. «Совет ввел ограничительные меры в отношении „Инфороса“ и трех его учредителей. <…> Другие [ограничения] касаются: АНО „Диалог“ — российской некоммерческой организации», — сообщается на официальном сайте ЕС. По мнению представителей Евросоюза, данные организации участвуют в дезинформации. Отмечается, что ЕС разработал свои инструменты и подходы к борьбе с вмешательством в иностранную информацию. Именно этим и руководствуется Евросоюз, вводя ограничительные меры против информационных российских компаний и организаций. 20 июля Евросоюз также расширял санкции против РФ. Ограничения касались как граждан стран, так и юридических компаний и российских чиновников. Вместе с ЕС санкции обновили Канада и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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