В России вырастут цены на ЖКХ из-за установки газовых датчиков

04 декабря 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

В квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В России предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием во время капремонта в квартирах. За счет этого может вырасти цена на ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия». «Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии. За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости. Сейчас датчик стоит около 3,6 тысяч рублей, его установка — примерно 1,5 тысяч. Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься», — сказала Татьяна Вепрецкая. Ранее российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКУ. По словам представителей кредитных организаций, это негативно повлияет на работу платежных услуг и скажется на банковских переводах.

В России предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием во время капремонта в квартирах. За счет этого может вырасти цена на ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия». «Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии. За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости. Сейчас датчик стоит около 3,6 тысяч рублей, его установка — примерно 1,5 тысяч. Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься», — сказала Татьяна Вепрецкая. Ранее российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКУ. По словам представителей кредитных организаций, это негативно повлияет на работу платежных услуг и скажется на банковских переводах.