03 декабря 2023

В России вырастут цены на ЖКХ из-за установки газовых датчиков

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Разное. Курган, кран, газовое оборудование, приборы давления, вентиль, датчик давления, стрелка прибора
В квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте (архивное фото) Фото:

В России предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием во время капремонта в квартирах. За счет этого может вырасти цена на ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

«Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии. За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости. Сейчас датчик стоит около 3,6 тысяч рублей, его установка — примерно 1,5 тысяч. Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься», — сказала Татьяна Вепрецкая.

Ранее российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКУ. По словам представителей кредитных организаций, это негативно повлияет на работу платежных услуг и скажется на банковских переводах.

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В России предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием во время капремонта в квартирах. За счет этого может вырасти цена на ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия». «Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии. За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости. Сейчас датчик стоит около 3,6 тысяч рублей, его установка — примерно 1,5 тысяч. Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься», — сказала Татьяна Вепрецкая. Ранее российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКУ. По словам представителей кредитных организаций, это негативно повлияет на работу платежных услуг и скажется на банковских переводах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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