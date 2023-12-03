В России вырастут цены на ЖКХ из-за установки газовых датчиков

В России предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием во время капремонта в квартирах. За счет этого может вырасти цена на ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».
«Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии. За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости. Сейчас датчик стоит около 3,6 тысяч рублей, его установка — примерно 1,5 тысяч. Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься», — сказала Татьяна Вепрецкая.
Ранее российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКУ. По словам представителей кредитных организаций, это негативно повлияет на работу платежных услуг и скажется на банковских переводах.
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