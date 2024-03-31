Происшествия Криминал В Татарстане женщина отрезала мужу половой орган из ревности 31 марта 2024 в 19:46 Размер текста - 17 + Женщина, узнав об измене, лишила своего возлюбленного полового органа, пишет KazanFirst Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина в Татарстане из ревности отрезала мужу половой орган. После инцидента мужчину госпитализировали без сознания. «Во время посиделок со спиртным мужчина рассказал жене, что изменил ей. После этой новости супруга разозлилась, схватила нож и отрезала ему половой орган», — сообщает издание KazanFirst. Там добавили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после потери сознания от шока и боли. В результате пришлось провести операцию по полной ампутации органа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Женщина в Татарстане из ревности отрезала мужу половой орган. После инцидента мужчину госпитализировали без сознания. «Во время посиделок со спиртным мужчина рассказал жене, что изменил ей. После этой новости супруга разозлилась, схватила нож и отрезала ему половой орган», — сообщает издание KazanFirst. Там добавили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после потери сознания от шока и боли. В результате пришлось провести операцию по полной ампутации органа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям