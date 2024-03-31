В Татарстане женщина отрезала мужу половой орган из ревности

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Женщина, узнав об измене, лишила своего возлюбленного полового органа, пишет KazanFirst Фото:

Женщина в Татарстане из ревности отрезала мужу половой орган. После инцидента мужчину госпитализировали без сознания.

«Во время посиделок со спиртным мужчина рассказал жене, что изменил ей. После этой новости супруга разозлилась, схватила нож и отрезала ему половой орган», — сообщает издание KazanFirst.

Там добавили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после потери сознания от шока и боли. В результате пришлось провести операцию по полной ампутации органа.

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Женщина в Татарстане из ревности отрезала мужу половой орган. После инцидента мужчину госпитализировали без сознания. «Во время посиделок со спиртным мужчина рассказал жене, что изменил ей. После этой новости супруга разозлилась, схватила нож и отрезала ему половой орган», — сообщает издание KazanFirst. Там добавили, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после потери сознания от шока и боли. В результате пришлось провести операцию по полной ампутации органа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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