В Кремле отреагировали на предупреждение США о теракте в «Крокусе» за две недели

Дмитрий Песков подчеркнул, что службы стран взаимодействуют друг с другом
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений США о том, что они предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Он подчеркнул, что спецслужбы стран проводят обмены информацией согласно своей службы.
«Это не в нашей компетенции [обсуждать взаимодействия специальных разведывательных служб]. Подобные обмены информацией идут по каналам спецслужб, от службы к службе», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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