В Кремле отреагировали на предупреждение США о теракте в «Крокусе» за две недели

Песков стал отвечать на вопрос о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

03 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что службы стран взаимодействуют друг с другом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений США о том, что они предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Он подчеркнул, что спецслужбы стран проводят обмены информацией согласно своей службы. «Это не в нашей компетенции [обсуждать взаимодействия специальных разведывательных служб]. Подобные обмены информацией идут по каналам спецслужб, от службы к службе», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений США о том, что они предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Он подчеркнул, что спецслужбы стран проводят обмены информацией согласно своей службы. «Это не в нашей компетенции [обсуждать взаимодействия специальных разведывательных служб]. Подобные обмены информацией идут по каналам спецслужб, от службы к службе», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.