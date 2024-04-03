В Кремле отреагировали на предупреждение США о теракте в «Крокусе» за две недели

Песков стал отвечать на вопрос о предупреждении США о теракте в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что службы стран взаимодействуют друг с другом Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений США о том, что они предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Он подчеркнул, что спецслужбы стран проводят обмены информацией согласно своей службы.

«Это не в нашей компетенции [обсуждать взаимодействия специальных разведывательных служб]. Подобные обмены информацией идут по каналам спецслужб, от службы к службе», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений США о том, что они предупреждали Россию о теракте в «Крокус Сити Холле» за две недели. Он подчеркнул, что спецслужбы стран проводят обмены информацией согласно своей службы. «Это не в нашей компетенции [обсуждать взаимодействия специальных разведывательных служб]. Подобные обмены информацией идут по каналам спецслужб, от службы к службе», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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