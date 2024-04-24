В Дагестане поставили на воинский учет, получивших гражданство России

25 апреля 2024 в 05:21 Размер текста - 17 +

Рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно., передает СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Дагестане поставили на воинский учет 41 человека из числа получивших гражданство РФ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Южному военному округу. «41 человек поставлен на воинский учет в Дагестане после получения российского гражданства в этом году», — передает информацию пресс-службы СК РИА Дагестан. Уточняется, что рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно. Тех, кто не встал на учет находят по месту фактической регистрации. Последняя прошедшая проверка коснулась 18 человек, из них четверо не встали на воинский учет, их направили в военкоматы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане поставили на воинский учет 41 человека из числа получивших гражданство РФ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Южному военному округу. «41 человек поставлен на воинский учет в Дагестане после получения российского гражданства в этом году», — передает информацию пресс-службы СК РИА Дагестан. Уточняется, что рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно. Тех, кто не встал на учет находят по месту фактической регистрации. Последняя прошедшая проверка коснулась 18 человек, из них четверо не встали на воинский учет, их направили в военкоматы.