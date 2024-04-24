24 апреля 2024

В Дагестане поставили на воинский учет, получивших гражданство России

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы. Челябинск, армия, репетиция парада, солдат, военный
Рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно., передает СК Фото:

В Дагестане поставили на воинский учет 41 человека из числа получивших гражданство РФ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Южному военному округу.

«41 человек поставлен на воинский учет в Дагестане после получения российского гражданства в этом году», — передает информацию пресс-службы СК РИА Дагестан. Уточняется, что рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно. Тех, кто не встал на учет находят по месту фактической регистрации. Последняя прошедшая проверка коснулась 18 человек, из них четверо не встали на воинский учет, их направили в военкоматы.

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В Дагестане поставили на воинский учет 41 человека из числа получивших гражданство РФ в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Южному военному округу. «41 человек поставлен на воинский учет в Дагестане после получения российского гражданства в этом году», — передает информацию пресс-службы СК РИА Дагестан. Уточняется, что рейды по выявлению граждан этой категории поводятся регулярно. Тех, кто не встал на учет находят по месту фактической регистрации. Последняя прошедшая проверка коснулась 18 человек, из них четверо не встали на воинский учет, их направили в военкоматы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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