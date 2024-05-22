Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

23 мая 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Германия стремится соблюдать международные права, заявил Хебештрайт Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Германии выступает против конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Хебештрайт на брифинге. «Речь идет не о самих замороженных активах, а о доходах от них. Фонд активов российского Центробанка остается при этом нетронутым»», — сказал Хебештрайт. По его словам, тем самым соблюдаются фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства. Эта позиция Германии подчеркивает стремление страны к соблюдению международного права в вопросах конфискации иностранных активов, заявил Хебештрайт. Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция планирует договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до 25 мая, когда завершится встреча министров финансов G7 в Италии. Он отметил, что США сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Германии выступает против конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Хебештрайт на брифинге. «Речь идет не о самих замороженных активах, а о доходах от них. Фонд активов российского Центробанка остается при этом нетронутым»», — сказал Хебештрайт. По его словам, тем самым соблюдаются фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства. Эта позиция Германии подчеркивает стремление страны к соблюдению международного права в вопросах конфискации иностранных активов, заявил Хебештрайт. Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция планирует договориться об использовании замороженных российских активов для помощи Украине до 25 мая, когда завершится встреча министров финансов G7 в Италии. Он отметил, что США сделали ряд предложений, которые вписываются в рамки международного права.