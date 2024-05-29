Ношение никаба (женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо) — пришлая традиция, которая не относится к народам России. Об этом сообщил волгоградский муфтий Бата Кифах Мохамад. Он выступил против ношения данного элемента одежды в стране.
«Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», — сообщил муфтий в беседе с «НовостиВолгограда.ру». Он также отметил, что понимает настороженность россиян к никабу, учитывая внутренний страх перед людьми, скрывающими свое лицо, а также последствия недавних террористических актов и скандалов, связанных с мигрантами.
При этом Мохамад не уверен в необходимости законодательного запрета данного элемента одежды в России. «Но даже если запрет установят, ничего страшного не произойдет. В России людей, которые носят никаб, — меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», — отметил он.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил свою поддержку инициативе о введении законодательного запрета на ношение никабов. Он указывал на то, что даже в некоторых странах Центральной Азии, где традиционно распространено исламское вероисповедание, данный элемент одежды был запрещен. Подобные высказывания главы СПЧ спровоцировали активные дебаты в обществе.
Так, запретить никабы потребовали общественные деятели. Руководитель Российского антиглобалистского движения и член СПЧ Александр Ионов выказал уверенность в том, что в РФ достаточно традиционного хиджаба.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поддержал ношение данного элемента одежды, однако подвергся критике со стороны мусульманского сообщества. Агентство Islam News указало, что никаб не относится к исламу, отмечая неправоту Аляутдинова.
Запрет на ношение никаба и паранджи (закрывающей еще и глаза) на законодательном уровне закреплен в Узбекистане, Таджикистане, Египте, Тунисе, Индонезии и Марокко. Также подобные ограничения есть и в европейских странах: во Франции и Швейцарии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.