Волгоградский муфтий объяснил, почему мусульмане в РФ не должны носить никаб

Волгоградский муфтий Бата Кифах Мохамад назвал ношение никаба пришлой традицией
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Ношение никаба - это пришлая традиция для народов РФ, заявил волгоградский муфтий Мохамад
Ношение никаба - это пришлая традиция для народов РФ, заявил волгоградский муфтий Мохамад Фото:

Ношение никаба (женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо) — пришлая традиция, которая не относится к народам России. Об этом сообщил волгоградский муфтий Бата Кифах Мохамад. Он выступил против ношения данного элемента одежды в стране.

«Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», — сообщил муфтий в беседе с «НовостиВолгограда.ру». Он также отметил, что понимает настороженность россиян к никабу, учитывая внутренний страх перед людьми, скрывающими свое лицо, а также последствия недавних террористических актов и скандалов, связанных с мигрантами.

При этом Мохамад не уверен в необходимости законодательного запрета данного элемента одежды в России. «Но даже если запрет установят, ничего страшного не произойдет. В России людей, которые носят никаб, — меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», — отметил он.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил свою поддержку инициативе о введении законодательного запрета на ношение никабов. Он указывал на то, что даже в некоторых странах Центральной Азии, где традиционно распространено исламское вероисповедание, данный элемент одежды был запрещен. Подобные высказывания главы СПЧ спровоцировали активные дебаты в обществе.

Так, запретить никабы потребовали общественные деятели. Руководитель Российского антиглобалистского движения и член СПЧ Александр Ионов выказал уверенность в том, что в РФ достаточно традиционного хиджаба.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поддержал ношение данного элемента одежды, однако подвергся критике со стороны мусульманского сообщества. Агентство Islam News указало, что никаб не относится к исламу, отмечая неправоту Аляутдинова.

Запрет на ношение никаба и паранджи (закрывающей еще и глаза) на законодательном уровне закреплен в Узбекистане, Таджикистане, Египте, Тунисе, Индонезии и Марокко. Также подобные ограничения есть и в европейских странах: во Франции и Швейцарии.

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Ношение никаба (женского мусульманского головного убора, закрывающего лицо) — пришлая традиция, которая не относится к народам России. Об этом сообщил волгоградский муфтий Бата Кифах Мохамад. Он выступил против ношения данного элемента одежды в стране. «Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», — сообщил муфтий в беседе с «НовостиВолгограда.ру». Он также отметил, что понимает настороженность россиян к никабу, учитывая внутренний страх перед людьми, скрывающими свое лицо, а также последствия недавних террористических актов и скандалов, связанных с мигрантами. При этом Мохамад не уверен в необходимости законодательного запрета данного элемента одежды в России. «Но даже если запрет установят, ничего страшного не произойдет. В России людей, которые носят никаб, — меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», — отметил он. Ранее глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил свою поддержку инициативе о введении законодательного запрета на ношение никабов. Он указывал на то, что даже в некоторых странах Центральной Азии, где традиционно распространено исламское вероисповедание, данный элемент одежды был запрещен. Подобные высказывания главы СПЧ спровоцировали активные дебаты в обществе. Так, запретить никабы потребовали общественные деятели. Руководитель Российского антиглобалистского движения и член СПЧ Александр Ионов выказал уверенность в том, что в РФ достаточно традиционного хиджаба. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов поддержал ношение данного элемента одежды, однако подвергся критике со стороны мусульманского сообщества. Агентство Islam News указало, что никаб не относится к исламу, отмечая неправоту Аляутдинова. Запрет на ношение никаба и паранджи (закрывающей еще и глаза) на законодательном уровне закреплен в Узбекистане, Таджикистане, Египте, Тунисе, Индонезии и Марокко. Также подобные ограничения есть и в европейских странах: во Франции и Швейцарии.
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