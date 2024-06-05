Путин впервые с начала СВО встретится с журналистами из недружественных стран

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин 5 июня проведет встречу с представителями мировых СМИ Фото:

Впервые с начала спецоперации России президент Владимир Путин встретится с представителями информационных агентств из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

5 июня в Петербурге начался международный экономический форум. Основная программа начнется 6 июня, но сегодня Путин встретится с руководителями мировых СМИ. «Это такая традиция, которая в годы пандемии прервалась, но вот сейчас она восстанавливается в полном объеме. Примечательно, что, собственно, после начала специальной военной операции это первый раз Путин встречается, где в составе гостей и главы агентств из недружественных стран, (которые успели стать с тех пор недружественными), и наши партнеры тоже», — поделился Песков с журналистом Павлом Зарубиным.

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Впервые с начала спецоперации России президент Владимир Путин встретится с представителями информационных агентств из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5 июня в Петербурге начался международный экономический форум. Основная программа начнется 6 июня, но сегодня Путин встретится с руководителями мировых СМИ. «Это такая традиция, которая в годы пандемии прервалась, но вот сейчас она восстанавливается в полном объеме. Примечательно, что, собственно, после начала специальной военной операции это первый раз Путин встречается, где в составе гостей и главы агентств из недружественных стран, (которые успели стать с тех пор недружественными), и наши партнеры тоже», — поделился Песков с журналистом Павлом Зарубиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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