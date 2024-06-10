10 июня 2024

В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США депортируют нелегальных мигрантов Фото:

Пограничные службы ведомства получили указание о немедленной депортации нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

«Такая мера [депортация] будет применяться к совершеннолетним мигрантам из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран „восточного полушария“ после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу», — указывает New York Post. Отмечено, что это решение стало частью ужесточения миграционной политики США, направленной на сокращение числа нелегалов.

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Пограничные службы ведомства получили указание о немедленной депортации нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на внутренний документ. «Такая мера [депортация] будет применяться к совершеннолетним мигрантам из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран „восточного полушария“ после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу», — указывает New York Post. Отмечено, что это решение стало частью ужесточения миграционной политики США, направленной на сокращение числа нелегалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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