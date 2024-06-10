В США решили депортировать нелегальных мигрантов из России

11 июня 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

США депортируют нелегальных мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пограничные службы ведомства получили указание о немедленной депортации нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на внутренний документ. «Такая мера [депортация] будет применяться к совершеннолетним мигрантам из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран „восточного полушария“ после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу», — указывает New York Post. Отмечено, что это решение стало частью ужесточения миграционной политики США, направленной на сокращение числа нелегалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пограничные службы ведомства получили указание о немедленной депортации нелегальных мигрантов из России и пяти постсоветских стран. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на внутренний документ. «Такая мера [депортация] будет применяться к совершеннолетним мигрантам из Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. При этом мигрантов из более 100 других стран „восточного полушария“ после задержания будут отпускать, назначив дату судебного разбирательства по их делу», — указывает New York Post. Отмечено, что это решение стало частью ужесточения миграционной политики США, направленной на сокращение числа нелегалов.