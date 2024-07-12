Байден: удары ВСУ по Москве и Кремлю не имеют смысла

Предоставление Украине оружия для ударов по Кремлю и Москве не имело бы смысла. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.
«Если бы у [лидера Украины Владимира] Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», — сказал Байден, комментируя применение американского оружия для ударов в глубь РФ.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее подтвердил, что Вашингтон не планирует пересматривать установленные ограничения на использование ВСУ американского оружия для нанесения ударов по территории России. Это решение остается в силе несмотря на призывы и выраженное недовольство со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
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