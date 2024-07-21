Кому повысят пенсии 1 августа

В августе увеличатся пенсии для некоторых категорий граждан

21 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Запланировано увеличение пенсий для тех, кто достиг 80-летия, а также для бывших пилотов и шахтеров Фото: Илья Московец © URA.RU В августе 2024 года российские пенсионеры некоторых категорий могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Запланировано адресное увеличение пенсий для тех, кто достиг 80-летия, а также для бывших пилотов и шахтеров. Эти изменения не являются частью массовой индексации, но представляют собой точечные корректировки. «В августе рассчитывать на повышенную пенсию смогут те, кто отметил 80-летний юбилей в июле. У них сразу в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Соответственно, они уже будут получать 16 269 рублей 76 копеек. Аналогичное удвоение происходит, когда пенсионера признают инвалидом 1 группы или человек с инвалидностью 2 группы получает 1 группу», — сообщает МК . Также надбавка к пенсии положена бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Размер прибавки зависит от стажа работы и среднемесячной зарплаты. Так, получить доплату можно, если проработал пилотом, штурманом, механиком или бортпроводником не менее 25 лет — для мужчин, не менее 20 лет — для женщин. Работникам организаций угольной промышленности доплата положена, если человек отработал 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, и 20 лет в должности горнорабочего очистного забоя, проходчика, забойщика на отбойных молотках. Дополнительно, работающие пенсионеры также получат перерасчет своих пенсий на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов. Этот процесс происходит автоматически и влияет на пенсионные выплаты в зависимости от предшествующей трудовой деятельности и отчислений работодателя. Ранее стало известно, что в рамках нового законопроекта около 233,5 тысяч россиян получат пересчитанную страховую пенсию за счет включения в общий стаж периодов работы на Украине с 1991 года по 23 февраля 2022 года. Так, средняя страховая пенсия увеличится на 2 385 рублей в 2024 году, на 2 524 рубля в 2025 году и на 2 686 рублей в 2026 году, сообщает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе 2024 года российские пенсионеры некоторых категорий могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Запланировано адресное увеличение пенсий для тех, кто достиг 80-летия, а также для бывших пилотов и шахтеров. Эти изменения не являются частью массовой индексации, но представляют собой точечные корректировки. «В августе рассчитывать на повышенную пенсию смогут те, кто отметил 80-летний юбилей в июле. У них сразу в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии (8134 рубля 88 копеек). Соответственно, они уже будут получать 16 269 рублей 76 копеек. Аналогичное удвоение происходит, когда пенсионера признают инвалидом 1 группы или человек с инвалидностью 2 группы получает 1 группу», — сообщает МК. Также надбавка к пенсии положена бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Размер прибавки зависит от стажа работы и среднемесячной зарплаты. Так, получить доплату можно, если проработал пилотом, штурманом, механиком или бортпроводником не менее 25 лет — для мужчин, не менее 20 лет — для женщин. Работникам организаций угольной промышленности доплата положена, если человек отработал 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, и 20 лет в должности горнорабочего очистного забоя, проходчика, забойщика на отбойных молотках. Дополнительно, работающие пенсионеры также получат перерасчет своих пенсий на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов. Этот процесс происходит автоматически и влияет на пенсионные выплаты в зависимости от предшествующей трудовой деятельности и отчислений работодателя. Ранее стало известно, что в рамках нового законопроекта около 233,5 тысяч россиян получат пересчитанную страховую пенсию за счет включения в общий стаж периодов работы на Украине с 1991 года по 23 февраля 2022 года. Так, средняя страховая пенсия увеличится на 2 385 рублей в 2024 году, на 2 524 рубля в 2025 году и на 2 686 рублей в 2026 году , сообщает Pravda.ru.