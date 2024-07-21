Боец СВО потребовал после снятия судимости вернуть BMW

22 июля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в военной операции России на Украине, обратился в Генпрокуратуру с жалобой на невозвращение изъятого имущества после снятия с него судимости. Об этом рассказал его адвокат. «Имущество 54-летнего Бекмурадова изъяли при обыске летом 2016 года. Речь идет о 3 $ тыс., 4 € тыс. и 43 тыс. руб., двух внедорожниках Nissan Patrol черного и красного цветов, а также черном BMW 730 представительского класса», — пишет « Коммерсантъ» , ссылаясь на адвоката Бекмурадова. Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», однако его деньги и автомобили так и не были возвращены. По словам адвоката Ярослава Пакулина, представители военного пытались узнать, когда вернут изъятое имущество и где находятся автомобили, которые Бекмурадов хотел бы использовать в зоне военной операции. После неудачных попыток получить ответ от следствия, обращение было направлено в прокуратуру Москвы, а затем перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в военной операции России на Украине, обратился в Генпрокуратуру с жалобой на невозвращение изъятого имущества после снятия с него судимости. Об этом рассказал его адвокат. «Имущество 54-летнего Бекмурадова изъяли при обыске летом 2016 года. Речь идет о 3 $ тыс., 4 € тыс. и 43 тыс. руб., двух внедорожниках Nissan Patrol черного и красного цветов, а также черном BMW 730 представительского класса», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Бекмурадова. Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», однако его деньги и автомобили так и не были возвращены. По словам адвоката Ярослава Пакулина, представители военного пытались узнать, когда вернут изъятое имущество и где находятся автомобили, которые Бекмурадов хотел бы использовать в зоне военной операции. После неудачных попыток получить ответ от следствия, обращение было направлено в прокуратуру Москвы, а затем перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве.