21 июля 2024

Боец СВО потребовал после снятия судимости вернуть BMW

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Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны Фото:

Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в военной операции России на Украине, обратился в Генпрокуратуру с жалобой на невозвращение изъятого имущества после снятия с него судимости. Об этом рассказал его адвокат.

«Имущество 54-летнего Бекмурадова изъяли при обыске летом 2016 года. Речь идет о 3 $ тыс., 4 € тыс. и 43 тыс. руб., двух внедорожниках Nissan Patrol черного и красного цветов, а также черном BMW 730 представительского класса», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Бекмурадова. Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», однако его деньги и автомобили так и не были возвращены.

По словам адвоката Ярослава Пакулина, представители военного пытались узнать, когда вернут изъятое имущество и где находятся автомобили, которые Бекмурадов хотел бы использовать в зоне военной операции. После неудачных попыток получить ответ от следствия, обращение было направлено в прокуратуру Москвы, а затем перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве.

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Командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в военной операции России на Украине, обратился в Генпрокуратуру с жалобой на невозвращение изъятого имущества после снятия с него судимости. Об этом рассказал его адвокат. «Имущество 54-летнего Бекмурадова изъяли при обыске летом 2016 года. Речь идет о 3 $ тыс., 4 € тыс. и 43 тыс. руб., двух внедорожниках Nissan Patrol черного и красного цветов, а также черном BMW 730 представительского класса», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката Бекмурадова. Судимость с командира сняли после заключения контракта с Минобороны и получения медали «За отвагу», однако его деньги и автомобили так и не были возвращены. По словам адвоката Ярослава Пакулина, представители военного пытались узнать, когда вернут изъятое имущество и где находятся автомобили, которые Бекмурадов хотел бы использовать в зоне военной операции. После неудачных попыток получить ответ от следствия, обращение было направлено в прокуратуру Москвы, а затем перенаправлено в Главное следственное управление ГУВД по Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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