Самолет «Ямала» совершил непредусмотренную посадку в Тюмени

Вылет самолета из Тюмени задерживается
Самолет авиакомпании «Ямал» был вынужден сесть в Тюмени из-за технической неисправности. О ситуации с места событий URA.RU стало известно из сообщения пассажиров авиарейса в социальных сетях.
«По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам. Об этом сообщают пассажиры рейса», — написали в telegram-канале «Мой Салехард».
«Ямал» выполнял рядовой рейс «Салехард — Омск». По предварительным данным, вылет самолета задерживается до 15:30.
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