Самолет «Ямала» совершил непредусмотренную посадку в Тюмени

Авиарейс из Салехарда совершил вынужденную посадку
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолета из Тюмени задерживается
Вылет самолета из Тюмени задерживается Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал» был вынужден сесть в Тюмени из-за технической неисправности. О ситуации с места событий URA.RU стало известно из сообщения пассажиров авиарейса в социальных сетях.

«По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам. Об этом сообщают пассажиры рейса», — написали в telegram-канале «Мой Салехард». 

«Ямал» выполнял рядовой рейс «Салехард — Омск». По предварительным данным, вылет самолета задерживается до 15:30.

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Самолет авиакомпании «Ямал» был вынужден сесть в Тюмени из-за технической неисправности. О ситуации с места событий URA.RU стало известно из сообщения пассажиров авиарейса в социальных сетях. «По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам. Об этом сообщают пассажиры рейса», — написали в telegram-канале «Мой Салехард».  «Ямал» выполнял рядовой рейс «Салехард — Омск». По предварительным данным, вылет самолета задерживается до 15:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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