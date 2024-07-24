Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево предлагали три тысячи долларов

Обвиняемые в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» должны были получить вознаграждение в размере трех тысяч долларов США за совершение преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины», — сообщил собеседник агентства, добавив, что обещанная сумма так и не была переведена получателям.
По информации следствия, задержанные планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» и распространяли пропаганду терроризма через telegram-канал. Выяснилось, что действия обвиняемых были скоординированы с украинскими спецслужбами. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в подготовке к теракту и попытке изготовления взрывчатых веществ.
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