24 июля 2024

Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево предлагали три тысячи долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемым готовили перевод денег с Украины
Подозреваемым готовили перевод денег с Украины Фото:

Обвиняемые в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» должны были получить вознаграждение в размере трех тысяч долларов США за совершение преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины», — сообщил собеседник агентства, добавив, что обещанная сумма так и не была переведена получателям.

По информации следствия, задержанные планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» и распространяли пропаганду терроризма через telegram-канал. Выяснилось, что действия обвиняемых были скоординированы с украинскими спецслужбами. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в подготовке к теракту и попытке изготовления взрывчатых веществ.

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Обвиняемые в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» должны были получить вознаграждение в размере трех тысяч долларов США за совершение преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины», — сообщил собеседник агентства, добавив, что обещанная сумма так и не была переведена получателям. По информации следствия, задержанные планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» и распространяли пропаганду терроризма через telegram-канал. Выяснилось, что действия обвиняемых были скоординированы с украинскими спецслужбами. Обоим мужчинам предъявлены обвинения в подготовке к теракту и попытке изготовления взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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