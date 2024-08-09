Мэр Суджи рассказал про обстановку в городе

Мэр Суджи Слащев: в городе ведется эвакуация
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ВСУ обстреливают Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Судже Курской области проходит эвакуация жителей из-за атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — заявил Слащев в беседе с RT.

Также мэр уточнил, что мобильная связь в городе крайне нестабильна. По его словам работы предстоит очень много.

Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои за регион продолжаются уже третий день. Наиболее активно боевики пытаются прорваться в Суджу. Тем не менее российские бойцы постепенно оттесняют противника с территорий.

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В Судже Курской области проходит эвакуация жителей из-за атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — заявил Слащев в беседе с RT. Также мэр уточнил, что мобильная связь в городе крайне нестабильна. По его словам работы предстоит очень много. Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои за регион продолжаются уже третий день. Наиболее активно боевики пытаются прорваться в Суджу. Тем не менее российские бойцы постепенно оттесняют противника с территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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