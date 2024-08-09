Мэр Суджи рассказал про обстановку в городе

В Судже Курской области проходит эвакуация жителей из-за атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев.
«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — заявил Слащев в беседе с RT.
Также мэр уточнил, что мобильная связь в городе крайне нестабильна. По его словам работы предстоит очень много.
Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои за регион продолжаются уже третий день. Наиболее активно боевики пытаются прорваться в Суджу. Тем не менее российские бойцы постепенно оттесняют противника с территорий.
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