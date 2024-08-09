Общество Мэр Суджи рассказал про обстановку в городе Мэр Суджи Слащев: в городе ведется эвакуация 09 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 + ВСУ обстреливают Курскую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Судже Курской области проходит эвакуация жителей из-за атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — заявил Слащев в беседе с RT. Также мэр уточнил, что мобильная связь в городе крайне нестабильна. По его словам работы предстоит очень много. Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои за регион продолжаются уже третий день. Наиболее активно боевики пытаются прорваться в Суджу. Тем не менее российские бойцы постепенно оттесняют противника с территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Судже Курской области проходит эвакуация жителей из-за атак со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — заявил Слащев в беседе с RT. Также мэр уточнил, что мобильная связь в городе крайне нестабильна. По его словам работы предстоит очень много. Ранее ВСУ атаковали Курскую область. Бои за регион продолжаются уже третий день. Наиболее активно боевики пытаются прорваться в Суджу. Тем не менее российские бойцы постепенно оттесняют противника с территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям