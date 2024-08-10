Боррель осудил Израиль за удар по школе в секторе Газа, где погибли сотни

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НАТО. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа. Он заявил, что подобным массовым убийствам нет оправдания.

«В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — написал Боррель на своей странице в соцсети X.

Израиль нанес удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа 27 июля. В результате этого погибло около 100 человек, десятки получили ранения. По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), в здании располагались бойцы палестинского движения ХАМАС, оборудовавшие в школе «командно-контрольный центр», передает «Национальная служба новостей».

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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа. Он заявил, что подобным массовым убийствам нет оправдания. «В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — написал Боррель на своей странице в соцсети X. Израиль нанес удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа 27 июля. В результате этого погибло около 100 человек, десятки получили ранения. По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), в здании располагались бойцы палестинского движения ХАМАС, оборудовавшие в школе «командно-контрольный центр», передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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