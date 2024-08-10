Боррель осудил Израиль за удар по школе в секторе Газа, где погибли сотни

10 августа 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе в Газе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Глава Евродипломатии Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа. Он заявил, что подобным массовым убийствам нет оправдания. «В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — написал Боррель на своей странице в соцсети X. Израиль нанес удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа 27 июля. В результате этого погибло около 100 человек, десятки получили ранения. По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), в здании располагались бойцы палестинского движения ХАМАС, оборудовавшие в школе «командно-контрольный центр», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель оказался в ужасе от атак Израиля по школе Аль-Табаин в секторе Газа. Он заявил, что подобным массовым убийствам нет оправдания. «В ужасе от кадров из… школы в Газе, подвергшейся удару со стороны Израиля, в результате которого, по сообщениям, погибли десятки палестинцев. По меньшей мере 10 школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — написал Боррель на своей странице в соцсети X. Израиль нанес удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа 27 июля. В результате этого погибло около 100 человек, десятки получили ранения. По данным армии Израиля (ЦАХАЛ), в здании располагались бойцы палестинского движения ХАМАС, оборудовавшие в школе «командно-контрольный центр», передает «Национальная служба новостей».