Стало известно о состоянии пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3

У одного из пилотов разбившегося Ту-22М3 установили перелом грудиныФото: CC BY-SA 2.0/Anna Zvereva/Flickr
Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести.
«У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru. У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины.
Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести. «У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru. У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины. Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.