Стало известно о состоянии пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3

Пилоты разбившегося под Иркутском Ту-22М3 находятся в состоянии средней тяжести
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Военный самолет. Бомбардировщик Ту-22. Stock, ту-22, ту-22м3
У одного из пилотов разбившегося Ту-22М3 установили перелом грудины Фото:

Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести.

«У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru. У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины.

Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести. «У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru. У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины. Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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