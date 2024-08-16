Стало известно о состоянии пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3

Пилоты разбившегося под Иркутском Ту-22М3 находятся в состоянии средней тяжести

16 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

У одного из пилотов разбившегося Ту-22М3 установили перелом грудины Фото: CC BY-SA 2.0/Anna Zvereva/Flickr Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести. «У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru . У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины. Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи оценили состояние экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области. Оно оценивается медиками как средней тяжести. «У одного из пилотов — Владислава Х. — диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом копчика», — передает Life.ru. У второго пилота — Вадима М. установили перелом грудины. Ранее сообщалось о крушении самолета ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области. Губернатор региона сообщил о гибели одного из пилотов в результате падения. По данным Министерства обороны, причиной крушения могла стать техническая неисправность.