Стало известно о погибшем пилоте после крушения бомбардировщика Ту-22М3

Кобзев: умер один из пилотов упавшего в Иркутской области военного самолета

16 августа 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 Фото: CC BY-SA 2.0/Anna Zvereva/Flickr В результате крушения военного самолета Ту-22М3 произошла трагедия — один из пилотов погиб. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. Новость по теме В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22м: что известно к этому часу «К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Это действительно тяжелая утрата», — говорится в сообщении губернатора в telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Пострадавшие члены экипажа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Теперь перед специалистами стоит задача определить точную причину крушения, добавил Кобзев. По предварительным данным, основной версией является техническая неисправность самолета. Крушение военного самолета произошло в Черемховском районе Иркутской области. Кобзев сообщал, что все члены экипажа упавшего в Иркутской области Ту-22М3 катапультировались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате крушения военного самолета Ту-22М3 произошла трагедия — один из пилотов погиб. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Работы на месте происшествия продолжались всю ночь. «К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Это действительно тяжелая утрата», — говорится в сообщении губернатора в telegram-канале. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Пострадавшие члены экипажа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Теперь перед специалистами стоит задача определить точную причину крушения, добавил Кобзев. По предварительным данным, основной версией является техническая неисправность самолета. Крушение военного самолета произошло в Черемховском районе Иркутской области. Кобзев сообщал, что все члены экипажа упавшего в Иркутской области Ту-22М3 катапультировались.