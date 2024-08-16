Стало известно, почему в Приморье пропало электричество

В Приморье многие жильцы остались без электричества из-за аварии на местной электростанции (ГРЭС). Об этом сообщает Дальневосточная Сетевая распределительная компания (ДРСК).
«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 (воздушная линия электропередач — прим. URA.RU) Приморской ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования станции Сибирской генерирующей компании», — говорится в пресс-релизе компании.
В Приморье 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Жители многих районов остались без света. Местные власти обещают исправить ситуацию в течение часа. Причины для введения режима ЧС — нет, отмечают в регионе.
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