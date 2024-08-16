Происшествия Стало известно, почему в Приморье пропало электричество В Приморье произошло массовое отключение электричества из-за аварии на ГРЭС 16 августа 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + В Приморье произошла авария на местной ГРЭС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Приморье многие жильцы остались без электричества из-за аварии на местной электростанции (ГРЭС). Об этом сообщает Дальневосточная Сетевая распределительная компания (ДРСК). «Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 (воздушная линия электропередач — прим. URA.RU) Приморской ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования станции Сибирской генерирующей компании», — говорится в пресс-релизе компании. В Приморье 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Жители многих районов остались без света. Местные власти обещают исправить ситуацию в течение часа. Причины для введения режима ЧС — нет, отмечают в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Приморье многие жильцы остались без электричества из-за аварии на местной электростанции (ГРЭС). Об этом сообщает Дальневосточная Сетевая распределительная компания (ДРСК). «Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 (воздушная линия электропередач — прим. URA.RU) Приморской ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования станции Сибирской генерирующей компании», — говорится в пресс-релизе компании. В Приморье 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Жители многих районов остались без света. Местные власти обещают исправить ситуацию в течение часа. Причины для введения режима ЧС — нет, отмечают в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям