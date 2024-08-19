Военный дирижер назвал самую любимую песню Путина

Военный дирижер Гернец: любимая песня Путина — «С чего начинается Родина»

19 августа 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Военные оркестры России готовы исполнять любимую песню Путина на официальных приемах Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин особенно любит песню «С чего начинается Родина». Об этом сообщил начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа, подполковник Павел Гернец в беседе с журналистами. «Вся страна прекрасно знает, что Владимир Владимирович Путин не только любит, но и исполняет на фортепиано композицию „С чего начинается Родина“», — поделился Гернец в интервью ТАСС. Он добавил, что военные оркестры России, принимающие участие в официальных приемах с Путиным, осведомлены о музыкальных предпочтениях и всегда готовы исполнить любимую песню президента. Путин обладает высокими музыкальными навыками, о чем рассказал виолончелист Сергей Ролдугин. Он отметил, что Путин способен сыграть наизусть первую прелюдию из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха. Ролдугин утверждает, что лично видел, как президент исполнял это произведение, и предлагает сомневающимся просто попросить его сыграть. Путин не раз показывал свое умение на фортепиано, исполняя различные мелодии на официальных мероприятиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал среди музыкальных предпочтений президента основное место занимает классическая музыка. Также Путин симпатизирует группе «Любэ» за их простоту и доступность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин особенно любит песню «С чего начинается Родина». Об этом сообщил начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа, подполковник Павел Гернец в беседе с журналистами. «Вся страна прекрасно знает, что Владимир Владимирович Путин не только любит, но и исполняет на фортепиано композицию „С чего начинается Родина“», — поделился Гернец в интервью ТАСС. Он добавил, что военные оркестры России, принимающие участие в официальных приемах с Путиным, осведомлены о музыкальных предпочтениях и всегда готовы исполнить любимую песню президента. Путин обладает высокими музыкальными навыками, о чем рассказал виолончелист Сергей Ролдугин. Он отметил, что Путин способен сыграть наизусть первую прелюдию из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха. Ролдугин утверждает, что лично видел, как президент исполнял это произведение, и предлагает сомневающимся просто попросить его сыграть. Путин не раз показывал свое умение на фортепиано, исполняя различные мелодии на официальных мероприятиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал среди музыкальных предпочтений президента основное место занимает классическая музыка. Также Путин симпатизирует группе «Любэ» за их простоту и доступность.