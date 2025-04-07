В Петербурге дом, где жил Лермонтов, пойдет под жилье

Комитет по охране памятников (КГИОП) дал добро на реконструкцию дворовых корпусов исторического дома княгини Шаховской на Садовой улице в Петербурге, где когда-то жил русский поэт Михаил Лермонтов. Эскизный проект, разработанный для Мариинского театра, предусматривает преобразование этих зданий в многоквартирный жилой дом с встроенными коммерческими помещениями. Информация об этом появилась на сайте КГИОП.
«Проектом предусматривается реконструкция зданий <…> для размещения многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями», — написано в заключении КГИОП о соответствии проекта требованиям охранных зон исторического Петербурга. Проект охватывает только те части здания, которые не имеют статус памятника культурного наследия. Лицевой фасад дома, выходящий на Садовую улицу, сохранит свой исторический статус и подлежит отдельной реставрации. В рамках проекта планируется реконструкция северного и западного дворовых флигелей с изменением их габаритов, а также восстановление восточного флигеля и небольшого флигеля (литера Б) с заменой кровли и внутренних конструкций.
Лицевая часть здания, являющаяся памятником, должна быть отреставрирована Мариинским театром до конца 2028 года по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. В планах реставрации также предусмотрено создание музей-квартиры Михаила Лермонтова на втором этаже с отдельным входом для посетителей. Дом княгини Шаховской, признанный аварийным в 2016 году и переданный в бессрочное пользование Мариинскому театру, изначально планировалось превратить здание в гостиницу.
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