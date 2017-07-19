Что ждать от нового посла США в России. И надо ли его принимать

18:47 19 июля 2017 0

Возможный будущий посол США не дает сигналов о своем отношении к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В среду, 19 июля, Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп выдвинул на пост американского посла в России экс-губернатора Юты 57-летнего Джона Хантсмана. Предполагается, что должность он займет осенью этого года, правда, сначала его кандидатуру должен утвердить сенат США. Эксперты видят в Хантсмане компромиссную фигуру, человека, который может представлять интересы как исполнительной власти (Трампа), так и законодательной — Конгресса США. В случае успешного утверждения в должности, Хантсман станет каналом связи между Вашингтоном и Москвой, а также может непосредственно принять участие в урегулировании затянувшегося российско-американского дипломатического конфликта. О том, кто такой Хантсман и что от него ждать — читайте в материале «URA.RU».

Кто такой Джон Хантсман?

Масон, миллиардер и экс-кандидат в президенты. На эти три характеристики обращают внимания американисты, когда говорят о личности Хантсмана. Один год он проработал послом в Сингапуре, два года возглавлял американскую дипмиссию в Китае. Между двумя зарубежными командировками с 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта. В 2011 году принимал участие в гонке за пост президента США от республиканцев.

Белый дом определился с послом в Россию. Осталось получить согласие Конгресса Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор Андрей Манойло называет Хантсмана, как выходца из крупного бизнеса, «человеком из круга Трампа». С нынешним президентом его также объединяет протестантизм: Хантсман — мормон, Трамп, в свою очередь, тоже предан своей пресвитерианской общине. С другой стороны, Хантсман возглавлял штат Юта, что может говорить о симпатиях к нему демократов (в 2012 году штат проголосовал за Обаму).

«Выдвигая на пост Хантсмана, Трамп одновременно делает ход конем: пытается завоевать симпатии новых избирателей, играя в регионе, который был зоной влияния его противников, представителей демократической партии. Но и одновременно создает ситуацию, при которой, если на Хантсмана начнется массированная атака со стороны противников Трампа, президент возложит вину на своих противников и заменит посла без особых репутационных потерь.

Трамп делает тактический шаг и страхуется от возможных неудач или нападок», — заявил Манойло.

Политолог добавил, что, делая свой выбор, Трамп «исходил из правил аппаратной игры, а нормализация отношений с Россией стоит тут на пятом, шестом, седьмом месте».

Несмотря на то, что Хантсман дважды выступал в роли посла, надо понимать, что он не «карьерный дипломат». На его политические амбиции обращает внимание заведующая сектором внешней и внутренней политики США, сотрудник подразделения Центра североамериканских исследований ИМЭО Виктория Журавлева:

«Хантсман — не карьерный дипломат, а бывший политик. Учитывая его возраст (ему 57 лет) и попытку баллотироваться в Белый дом, у него есть политические амбиции.

От того, как примет Москва нового посла, зависит его судьба. Если отношения не будут выстроены — миссия провалена Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Соответственно, любое его назначение — это либо трамплин для его следующей кампании, либо закрытие путей его последующего продвижения». Эксперт считает, что от того, какую политику он будет отстаивать сейчас по отношению к России, зависит будущее его политической карьеры. Поэтому первые основательные выводы по линии его поведения можно будет сделать по итогам его выступления в Сенате.

Сейчас в антироссийской атмосфере, которая главенствует в США, любая мелочь может сыграть против утверждения кандидатуры Хантсмана, уверена эксперт. В частности, конгрессмены могут придраться к тому, что компания его отца, Джона Хантсмана-старшего, Huntsman Corporation управляет шестью предприятиями в России. Хантсман-младший в 90-е годы помогал отцу с бизнесом в России, а значит, могут возникнуть вопросы конфликта интересов. В то же время в пророссийских настроениях он не был замечен: в ходе своей предвыборной гонки Хантсман активно критиковал политику «перезагрузки» с Россией, которую проводил тогда Барак Обама. Более того, он даже упрекал Вашингтон в преуменьшении степени угрозы со стороны России.

Что ждать от Хантсмана на посту посла в России?

Будущему послу в России в любом случае придется работать в заданном американским истеблишментом антироссийском контексте, уверены эксперты. Он должен будет непосредственно принимать участие в урегулировании затяжного дипломатического кризиса, который длится с декабря прошлого года. Тогда из США по решению президента Обамы были выдворены 35 российских дипломатов со своими семьями — американская сторона обвинила их в шпионаже.

Экс-президент США Барак Обама не только выдворил 35 российских дипломатов из страны, но и вернул посла Майкла Макфола после его неудачного контакта с Москвой Фото: The White House

Кроме того, администрация Обамы тогда арестовала два здания российской дипмиссии в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Во вторник, 18 июля, в Вашингтоне прошла «жесткая, прямая» беседа по этому вопросу. В ней приняли участие третий человек в Госдепе США заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шеннон и замглавы МИД России Сергей Рябков. На вопрос журналистов по окончанию встречи: «Разрешился ли спор вокруг недвижимости России в США?» он ответил: «Почти, почти».

Решение таких дипломатических вопросов войдет в непосредственную компетенцию нового посла, уверена американист Виктория Журавлева.

«Посол — это канал взаимосвязи. Он может оказаться фигурой, которая будет способствовать смягчению и продвижению решений целого ряда тем. А может, наоборот, блокировать решения элементарных вопросов: мы помним опыт Майкла Макфола, который занял жесткую антироссийскую и антипутинскую позицию и, в результате, не был принят в Москве, из-за чего его отозвали. Если посол не может выстроить отношения в той стране, в которой он находится, то он неэффективен».

Личное отношение к России не будет играть никакой роли в деятельности Хантсмана, уверен Манойло. Эксперт говорит, что линия, которую будет вести посол, зависит от указаний из Вашингтона. Причем там тоже есть несколько сил, заинтересованных в продвижении своей политики:

«Указать ему могут два центра силы, которые уравновешивают друг друга. Первый — сам Трамп, который его назначает, а второй — это враждебный Трампу Конгресс.

И кто кого перевесит, того посол и будет слушаться. А его личные убеждения, симпатии и антипатии по отношению к России никакого значения не имеют».

В целом, как утверждает профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов, деятельность посла в нынешней обстановке будет скована и ограничена.

Эксперты констатируют: сейчас не лучшее время для дипломатов. В США антироссийская истерия, в России разочаровались в новой администрации Трампа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Антироссийская кампания настолько сильно раскручена, что даже если у него и есть свои здравые соображения, ему будет чрезвычайно трудно переломить господствующую в Конгрессе, партийном истеблишменте и СМИ неприязнь к России. Но сам факт назначения посла говорит о том, что желание, пусть и формальное, нормализовать отношения с Россией все-таки есть», — описал обстановку Леонов.

По словам профессора, который ранее возглавлял информационно-аналитический отдел КГБ СССР и специализировался на США, пока никаких предпосылок на улучшение российско-американских отношений нет. Кроме санкций, разногласий по украинскому и сирийскому вопросам, в ближайшее время в Нидерландах будет проходить суд по сбитому «Боингу», подчеркнул Леонов:

«Этот процесс будет приурочен по существу к нашей президентской кампании. И станет ужасным отравляющим фактором, который будет губительно влиять на отношения между странами».

Международный обозреватель Иван Преображенский также не видит позитивных перспектив от возможного назначения Хантсмана на должность посла: »Новый посол США — явный результат компромисса команды Дональда Трампа и их оппонентов в Госдепартаменте США и Конгрессе.

Подарком Кремлю это решение Трампа явно не назовешь. Это признак того, что отношения США с Россией останутся такими же сложными, если только не ухудшатся еще больше».