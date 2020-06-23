Почему Telegram перестал быть опасным для Кремля

С Telegram были сняты все технические ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кремль научился контролировать Telegram, который раньше воспринимался, как любимый ресурс оппозиции. Повестка в мессенджере стала полностью «прокремлевской» — в таких условиях продолжать блокировку онлайн-площадки было бессмысленно, считают собеседники URA.RU в политической среде.

Telegram был заблокирован Роскомнадзором с апреля 2018 года из-за того, что компания отказалась предоставлять ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. 18 июня 2020 года надзорное ведомство сняло ограничения, объяснив это готовностью основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму в сети. При этом все два года мессенджер обходил ограничения, а его ежемесячная аудитория росла. В октябре 2018 года аналитики оценивали ее в 9,3 млн человек, сегодня, 22 июня, основатель Telegram Павел Дуров сообщил о 30 миллионах пользователей в месяц: «В течение последних двух лет нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию „разблокировки“, чтобы опередить цензоров. Я горжусь тем, чего мы достигли».

Россияне все больше потребляют информацию из телефона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседники URA.RU в политической среде признают, что за последние годы стиль потребления информации в обществе изменился так, что Telegram стал ценным инструментом пропаганды. Первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты РФ Александр Малькевич напомнил, что у власти был удачный опыт взаимодействия с информационным полем Telegram, когда были созданы каналы федерального и региональных оперштабов по борьбе с коронавирусом.

«Опыт нужно использовать и дальше, чтобы общественные структуры, органы власти и бизнес использовали telegram-каналы для донесения своей информации, — сказал URA.RU Малькевич. — Telegram максимально заточен для потребления информации на бегу, а это реалии сегодняшних дней. Люди в общественном транспорте, за рулем читают короткие новости с изображением с экрана телефона».

Телеграм-каналы выполняют важную функцию для государства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В условиях трансформации медиа-рынка Telegram теперь выполняет функцию по промоутированию идей и проектов государственной власти. Так, например, было со статьей президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, которую все крупнейшие политические telegram-каналы моментально разобрали на самые разные смыслы и тиражировали на свою аудиторию. Вот как о публикации писал «Незыгарь» (344 тысячи подписчиков): «Из сенсаций Путина. Он дает понять, что возможно были германо-британские секретные протоколы. И их бы хорошо рассекретить». А так писал канал Aavst главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (123 тысячи подписчиков): «А мне нравится статья Владимира Путина о причинах Второй мировой. Она абсолютно честная — он так думает. Я даже слышу некоторые его интонации в ней. Так что не валите эту статью на спичрайтеров. Автор Путин. И он так думает на самом деле».

«Информация о том, то Telegram используется для решения политических задач — не секрет. Используются разные варианты донесения информации до социальных групп, и Telegram — это один из инструментов», — подтвердил URA.RU гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политологи говорят о сетках Telegram-каналов, близким к власти Фото: unsplash.com

Государству удалось переломить оппозиционную повестку в мессенджере, скупая telegram-каналы, либо создавая множество каналов, близких к госструктурам, отмечают наблюдатели. Справиться с оппозиционностью помогла и деаномизация крупных каналов. В 2018-м был раскрыт автор критикующего власть телеграм-канала «Сталингулаг». Оказалось, что канал ведет «Саня из Дагестана» — Александр Горбунов, больной спинальной мышечной атрофией. Собеседники агентства в политической среде считают, что после разоблачения посты стали менее «взрывоопасными» для общества, так как читатели узнали в авторе «простого парня с непростой судьбой».

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин сообщил URA.RU, что сегодня информационное поле в соцсети за редкими исключениями абсолютно подконтрольно власти. «Два года назад мы делали исследование, как авторы репостят друг друга, и по репостам стали видны взаимосвязи между каналами, — сказал агентству Карягин. — Существует несколько сеток telegram-каналов, среди которых различаются разные группы влияния, их относят условно к Кремлю, к противникам [мэра Москвы Сергея] Собянина и так далее». На изменения в Telegram обратил внимание и политолог Сергей Маркелов, отметивший появление в мессенджере множества неанонимных авторов: «Telegram входит в новое состояние. Если раньше надо было воевать с каналами, то сейчас закрыть любой из них — не проблема, зависит только от суммы».

При этом политолог Дмитрий Журавлев полагает, что снятием ограничений с Telegram государство продемонстрировало населению свою озабоченность этим проектом, как примером российской платформы, способной конкурировать с Facebook или Instagram. «Даже те, кто не пользуется Telegram, раздражены из-за блокировки. Им не нравится сам принцип», — считает Журавлев. Таким образом власть нивелировала возникшее напряжение в обществе, которое в медиа-среде в последние месяцы также было подкреплено скандальными событиями в редакции газеты «Ведомости», согласился эксперт. Доктор политических наук Сергей Черняховский не видит никакого политического подтекста в разблокировке Telegram и фиксирует лишь факт того, что Дуров пошел на сотрудничество с властью, после чего сторонам и удалось найти компромисс.

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