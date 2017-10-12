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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
01:40  12 октября 2017 0

В Кремле назвали ситуацию с «ВИМ-Авиа» решенной

Торжественное открытие аэропорта
Несмотря на то, что проблема решена, взыскание с главы минтранса РФ Соколова пока никто не снялФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, как обстоят дела с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа». По словам официального представителя Кремля, проблема уже решена.

При этом дисциплинарное взыскание, объявленное президентом министру транспорта РФ Максиму Соколову, пока не снято, сообщает RT.

«Проблема решилась, взыскание осталось», приводит слова Пескова РИА «Новости».

Между тем, по информации минтранса, «ВИМ-Авиа» уже полностью завершила международную чартерную программу. Окончательно выполнять рейсы компания перестанет после 15 октября, пишет «Экономика сегодня».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Путин объявил Максиму Соколову предупреждение о неполном служебном соответствии из-за ситуации, связанной с «ВИМ-Авиа». Генеральный директор и главный бухгалтер перевозчика в настоящее время находятся под домашним арестом.

Евгений Александров
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