S7 отказалась покупать «ВИМ-Авиа»

Активы разорившейся авиакомпании не привлекают никого
Группа S7 не намерена покупать разорившуюся авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Об этом журналистам заявил совладелица группы Наталия Филева.
«У них нет активов — одни долги. Самолеты не их и очень старые все», — цитирует Филеву «Интерфакс».
Как подчеркнула представительница S7, ее компания не планирует также приобретать и аэропорт Братска, являющийся дочерним предприятием «ВИМ-Авиа». «Боюсь, он требует дотаций. Он каких-то денег стоит, но для нас это не профильный бизнес», — пояснила Наталья Филева.