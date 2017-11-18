Секс на работе приводит к депрессиям и лишнему весу

09:46 18 ноября 2017 0

«Роман„под принуждением влечет за собой целый шлейф негативных последствий Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сексуальные домогательства на работе способные нанести серьезный вред здоровью. У ставших жертвами приставаний мужчин и женщин возникают депрессии, проблемы с питанием, пристрастие к наркотикам и алкоголю, посттравматический стресс и снижение удовлетворенностью жизнью.

Данные исследования обнародовал глава Американской психологической ассоциации Антонио Пуэнте, сообщает РИА Новости. По словам Пуэнте, домогательства провоцируют иерархическая система организации труда и несерьезное отношение к ситуации руководства. «Организации должны проявлять инициативу в разработке политики, предотвращающей сексуальные домогательства. Необходимы процедуры отчета и образовательные программы для сотрудников», — заявил эксперт.

При этом, по данным исследователей, женщины сообщают о приставаниях чаще, чем мужчины. Зато сильный пол куда серьезнее переносит психологические последствия харрасмента. Особенно это относится к армии: военные сталкиваются с домогательствами в десять раз чаще, чем обычные граждане — при этом доложить о приставаниях решается лишь каждый пятый военнослужащий.

Проблема характерна не только для США. Как сообщало «URA.RU», каждая третья жительница Тюмени испытала домогательства на работе со стороны коллег противоположного пола. Среди мужчин дискриминации по половому признаку в той или иной форме подвергался каждый десятый. Впрочем, и сами уральцы не без греха: в той же Тюмени две трети опрошенных признались в служебных романах с коллегами — в том числе вопреки внутреннему кодексу своих компаний.