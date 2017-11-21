{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
09:20  21 ноября 2017 0

СМИ: замминистра транспорта покидает пост из-за краха «ВИМ-Авиа»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, фотограф, самолет, кольцово, вим авиа, vim avia
Увольнение связывают со скандалом вокруг «ВИМ-Авиа»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
все новости сюжета

Замминистра транспорта Валерий Окулов вскоре будет отправлен в отставку. Формальным поводом послужил возраст, однако увольнение, вероятно, связано со скандалом вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», пишет «Коммерсант».

Слухи о скорой отставке Окулова появлялись неоднократно, в том числе и после 65-летнего юбилея замминистра. Собеседники издания заверили, что сейчас решение принято окончательно, и связано оно с крахом «ВИМ-Авиа». Виновным в ситуации сделали заместителя министра транспорта. «Выбор пал на человека, курирующего авиацию в Минтрансе, тем более ему уже продлевали срочный контракт», — пояснил источник газеты. Сам министр Максим Соколов ранее уже получил от Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии.

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий компании-перевозчику право на выполнение полетов, передавала «Национальная служба новостей». Если проблемы перевозчика окажутся критическими, сертификат аннулируется и не будет подлежать восстановлению. Также «Русская планета» сообщала, что руководству авиакомпании было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров