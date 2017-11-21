09:20 21 ноября 2017 0

Увольнение связывают со скандалом вокруг «ВИМ-Авиа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замминистра транспорта Валерий Окулов вскоре будет отправлен в отставку. Формальным поводом послужил возраст, однако увольнение, вероятно, связано со скандалом вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», пишет «Коммерсант».

Слухи о скорой отставке Окулова появлялись неоднократно, в том числе и после 65-летнего юбилея замминистра. Собеседники издания заверили, что сейчас решение принято окончательно, и связано оно с крахом «ВИМ-Авиа». Виновным в ситуации сделали заместителя министра транспорта. «Выбор пал на человека, курирующего авиацию в Минтрансе, тем более ему уже продлевали срочный контракт», — пояснил источник газеты. Сам министр Максим Соколов ранее уже получил от Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии.

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий компании-перевозчику право на выполнение полетов, передавала «Национальная служба новостей». Если проблемы перевозчика окажутся критическими, сертификат аннулируется и не будет подлежать восстановлению. Также «Русская планета» сообщала, что руководству авиакомпании было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.