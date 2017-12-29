Самыми популярными автомобилями с пробегом в Москве по итогам 2017 года стали Lada и Mercedes. Также в десятку самых продаваемых «бэушных» авто вошли Volkswagen, Ford, Hyundai.
Всего за уходящий год в российской столице было продано 22,2 тыс. подержанных Lada и 18,2 тыс. Mercedes-Benz, сообщает Nation news. В топ-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом также вошли модели немецкой марки Volkswagen (16408), американского Ford (15817), южнокорейского Hyundai (15777), японских Nissan (15675) и Toyota (15433), а также немецкого BMW (15200), южнокорейской KIA (14796) и немецкого Audi (10404), добавляет «Федеральное агентство новостей».
В общей сложности рынок подержанных автомобилей в Москве за январь — ноябрь сократился на 10,5%. Общий объем продаж составил 270 тыс. машин, приводит данные «Экономика сегодня». При этом, однако, возросли продажи новеньких авто — до 187,5 тыс. единиц.