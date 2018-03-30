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30 марта 2018
17:02  30 марта 2018 0

Экс-футболист сборной России требует по 500 рублей за интервью. «На халяву не отвечаю»

Спортсмен устал от бесплатных разговоровФОТО: Александр Панов, Тwitter

Бывший нападающий сборной России по футболу и питерского «Зенита» Александр Панов просит у журналистов деньги за ответы на вопросы. От бесплатных разговоров футболист устал. Об этом он рассказал изданию Sports.ru.

Спортсмен оценил свое общение в 500 рублей за интервью. «Когда говорил бесплатно, многие пользовались. Мне это надоело. Поэтому прошу минимальную сумму за любой вопрос, который хотите. А то на халяву все хотят. Вот кто на халяву, тому не отвечаю», — пояснил Панов. Он также заметил, что деньги ему на телефон переводят журналисты не всегда. «Бывает, соглашаются. Бывает, нет», — признался футболист.

В прошлом году экс-форварда «Зенита» избили фанаты питерского клуба. Поводом для рукоприкладства стало то, что Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в шарфе московского «Спартака», напоминает «Национальная служба новостей». При этом бывший зенитовец заявил, что он является поклонником «красно-белых». Слова футболиста агрессивную толпу только раззадорили. «Стыдно, позор!» — выкрикивали ему.

Наталья Михалева
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