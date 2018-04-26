Джигарханян экстренно госпитализирован

22:05 26 апреля 2018 0

Актер снова попал в больницу Фото: Кадр из фильма «Гангстеры в океане»

Актер и режиссер Армен Джигарханян доставлен в одну из столичных клиник. По предварительной информации, у него проблемы с сердцем.

О госпитализации народного артиста СССР рассказало РЕН-ТВ. Отмечается, что Джигарханяну придется провести в больничной койке несколько дней. Состояние актера врачи оценивают как средней тяжести.

«URA.RU» уже сообщало о проблемах со здоровьем у советского и российского актера и режиссера. А бывшая жена Джигарханяна только подогревала слухи о проблемах актера. Так, Цымбалюк-Романовская буквально сегодня утром заявила, что Джигарханян пропал, а информацию о его состоянии тщательно скрывают.