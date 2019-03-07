Победный гол был забит на 35-й минуте (фото из архива) Фото: twitter @FCURAL

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл в четвертьфинале Кубка России екатеринбургскому «Уралу» и покинул турнир.

«Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев», — пишет RT. Победный гол забил нападающий «Урала» Эрик Бикфалви на 35-й минуте. Первый матч, который проходил в Москве, закончился ничьей со счетом 1:1. Таким образом, подопечные «Спартака» покинули турнир, уступив «Уралу» по сумме двух матчей. В полуфинале турнира «Урал» сыграет с тульским «Арсеналом». Другой полуфинальной парой будут «Ростов» и «Локомотив».

Супруга футболиста «Урала» Павла Погребняка специально прилетела в Екатеринбург, чтобы поддержать мужа. Свою фотографию с шарфом клуба Мария опубликовала в Instagram. «Ура мы в?. Я вас всех обожаю, спасибо, что болели со мной», — написала жена футболиста.