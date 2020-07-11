Экономист рассказал, как Россия сможет преодолеть застой

Вклады капитала поддержат российскую экономику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская экономика сможет преодолеть кризис, если россияне начнут зарабатывать и инвестировать. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал о том, что экономика России находится в состоянии застоя. Поддержать экономику, по мнению Кудрина, можно, заняв несколько триллионов рублей Фонда национального благосостояния, передает RNS .

«В текущей экономической парадигме мы из этого кризиса никогда не выйдем. Чтобы выйти из кризиса, нужно дать населению зарабатывать», — поделился аналитик в разговоре с URA.RU. По его словам, вклады капитала поддержат российскую экономику.

Калугин, комментируя слова Кудрина, поделился мнением, что такая мера может не подействовать на экономику. По его словам, даже при увеличении долговой нагрузки экономика может остаться на прежнем уровне. Чтобы выйти из кризиса, нужно финансово помогать людям, стимулировать их к инвестициям, считает экономист.

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