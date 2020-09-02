Уралу пообещали заморозки

Температура воздуха опустится до -2 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заморозки до —2 градусов ожидаются на Урале, в Карелии и Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

»» Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до минус 2 градусов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По его словам, что с севера поступают холодные воздушные массы, а энергия солнца существенно уменьшается. Руководитель Гидрометцентра уточнил, что заморозки также прогнозируются в Костромской и Иркутской областях.

Ранее, Вильфанд пообещал, что первые пять дней сентября станут аномально теплыми. Температура воздуха будет прогреваться до 23 градусов тепла до 6 сентября. Он также отметил, что народная примета о наступлении «бабьего лета» 14 сентября не работает. В России такой период может длиться весь месяц.

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