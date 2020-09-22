Самолет из Екатеринбурга столкнулся с птицами

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Самолет столкнулся с птицами на стометровой высоте Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«На высоте 100 метров произошло столкновение с птицами воздушного судна авиакомпании „Аэрофлот“», — приводит слова из сообщения транспортной прокуратуры РИА «Новости». В надзорном органе отметили, что на борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа. Несмотря на столкновение с птицами, командир судна принял решение продолжить рейс. Авиакомпания «Аэрофлот» пока никак не прокомментировала обстоятельства инцидента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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