В телеграм-канале «Пермь Активная» появилось полное видео жесткого задержания жителя Березники (Пермский край). Мужчина зашел в магазин без маски, из-за этого полиция жестко скрутила его. Всё это происходило на глазах у его четырехлетней дочки.
На кадрах видно, как силовики при выходе из магазина попросили остановиться мужчину, который нарушал указ губернатора. «Молодой человек попытался скрыться через служебный вход, а потом и вовсе поливал матом сотрудников полиции, хотя рядом находился его малолетний ребенок», — пишет канал. Полицейским пришлось применить физическую силу именно из-за неповиновения.
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