24 октября 2020

Стали известны подробности жесткого задержания пермяка без маски. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, полиция
Полицейским пришлось применить физическую силу именно из-за неповиновения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В телеграм-канале «Пермь Активная» появилось полное видео жесткого задержания жителя Березники (Пермский край). Мужчина зашел в магазин без маски, из-за этого полиция жестко скрутила его. Всё это происходило на глазах у его четырехлетней дочки.

На кадрах видно, как силовики при выходе из магазина попросили остановиться мужчину, который нарушал указ губернатора. «Молодой человек попытался скрыться через служебный вход, а потом и вовсе поливал матом сотрудников полиции, хотя рядом находился его малолетний ребенок», — пишет канал. Полицейским пришлось применить физическую силу именно из-за неповиновения.

Ранее неполный ролик задержания пермяка, который появился в социальных сетях, вызвал бурную реакцию горожан. Большинство из них в комментариях резко осудили действия силовиков. Накануне состоялся первый суд по факту неповиновения. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...