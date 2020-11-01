Пособие по уходу за пожилыми могут увеличить до 10 тысяч

Пособие хотят увеличить в восемь раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предложили увеличить до 10 тысяч рублей пособие по уходу пожилыми. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР, они собираются внести законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. Текст документа опубликовал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается предоставить неработающим трудоспособным гражданам, которые являются опекунами престарелого, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в постоянном уходе либо достигшего 80 лет, право на получение ежемесячной компенсационной выплаты […] в размере 10 000 рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы отметили, что сейчас размер пособия составляет 1 200 рублей, он не менялся с 2008 года. По мнению депутатов ЛДПР, выплата является, по сути, заработком гражданина, который ухаживает за пожилым человеком. «Такой уход осуществляют, как правило, члены семьи, вынужденные оставить свою работу», — считают разработчики законопроекта.

Ранее властям РФ предложили интегрировать в систему ухода за пенсионерами как социальные, так и медицинские услуги. Рекомендацию дали во Всемирном банке и Международном красном Кресте. По мнению представителей организаций, сейчас основная часть ухода за пожилыми россиянами, несмотря на существование развитой системы соцобеспечения, лежит на плечах их родственников.