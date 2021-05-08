В Гидрометцентре предупредили о сильном ветре в День Победы

В День победы синоптики не ожидают особенного тепла Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День победы синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России. По данным Гидрометцентра, там ожидается сильный ветер, а также местами пройдет дождь.

«Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей. На особое тепло рассчитывать не стоит», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики отмечают, что жителям средней полосы стоит ожидать сильного порывистого ветра. Днем атмосферный фронт отойдет от Москвы, будут прояснения в облаках, однако местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер. Южнее Москвы — в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже ожидается плюс 12 — плюс 15 градусов. Однако уже 10 мая столичный регион ждет погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской России 9 мая будет наблюдаться улучшение погоды, однако специалисты будут готовы в случае необходимости повлиять на нее во время парада. Также он сообщил, что в Центральной России после майских праздников установится выше 20 градусов тепла.