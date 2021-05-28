Начальник управления ГИБДД по Тюменской области обвиняется в торговле водительскими правами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Обвиняемый во взятках глава управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин не имеет никакого имущества и больших сбережений. Об этом сам силовик рассказал в программе «Честный детектив» на телеканале «Россия 24».

Ведущий федеральной программы Эдуард Петров выяснил, что Селюнин вместе с семьей проживает в загородном коттедже. По оценкам местных риелторов, стоимость жилья превышает 25 млн рублей, еще 5 млн — стоимость земельного участка.

Сам Селюнин, зарабатывающий на своем посту 80 тысяч рублей, заверил, что не владеет никаким имуществом. «Это не мой дом, а родителей. Он не шикарный, а всего 260 квадратных метров. Его не один год строили. На мне ничего нет. У жены имущество есть — машина. Денег не скопил, на счетах сумм нет, за границей домов нет. В других городах тоже нет. Сбережений, может, 100-150 тысяч есть», — заявил глава тюменского УГИБДД.

Авторы программы рассказали, что супруга Селюнина — предприниматель: она занимается пассажирскими перевозками в Тюмени, владеет внедорожником и двумя автобусами. 18-летний сын силовика ездит на Toyota Land Cruiser с госномерами местного правительства.

Глава тюменского УГИБДД Александр Селюнин и начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Михаил Жигалкин проходят обвиняемыми по уголовным делам о взяточничестве. По версии следствия, силовики продавали водительские права иностранным гражданам за 50 тысяч рублей. Сейчас следователи изучают шесть эпизодов преступлений, Селюнин и его подчиненный находятся под арестом. В «Честном детективе» Жигалкин заявил, что действовал по принуждению своего руководителя Селюнина. Тот, в свою очередь, обвиняет Жигалкина в торговле водительскими правами.