Госдуму просят забрать деньги и дома у критиков спецоперации РФ. Заявление военного эксперта

27 февраля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Деньги выступивших в поддержку Киева просят передать детдомам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдуме необходимо рассмотреть предложение об изъятии активов россиян, высказывавшихся в поддержку Киева и против спецоперации на Украине, в пользу детских домов. Таким предложением с URA.RU поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Я считаю, что мало сегодня выдвигать контраргументы против тех граждан с российскими паспортами, кто фактически выступает в качестве рупора киевской либо западной пропаганды, ставит под сомнение легитимность, правомерность наших действий. Я бы предложил, чтобы Госдума приняла специальный законодательный акт немедленно, сразу в трех чтениях, о конфискации финансовых активов граждан РФ, которые публично выразили политическую поддержку нынешнему киевскому режиму и выступили против спецоперации вооруженных сил России и перераспределении в пользу российских детских домов. Фигуранты все известны, они открыто об этом кричат. Многие опозициинеры являются долларовыми миллионерами, у них огромные счета, роскошная недвижимость», — заявил Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что НАТО ведет борьбу против России. «Они используют свои возможности киберцентров и проводят соответствующие кибероперации, в том числе и в российском сегменте социальных сетей. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с кибератаками на сайты российских госструктур», — сказал главред журнала. По его словам, такие центры НАТО есть в Эстонии, Латвии и Польше. «Сегодня на стороне Украины уже против России в киберпространстве воюет Североатлантический альянс, поэтому такое большое количество фейков, вброс дезинформации», — поделился собеседник URA.RU. Он призвал всех публично выразить поддержку президенту России Владимиру Путину и проводимой спецоперации. «Здесь невозможно отмалчиваться. Фактически это война против нашей страны и она нацелена на разрушение и уничтожение российского государства. Принятые санкции об этом более чем красноречиво говорят», — заключил Коротченко. Путин в экстренным обращением к россиянам признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Украинский лидер отказался приезжать на переговоры в Белоруссию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдуме необходимо рассмотреть предложение об изъятии активов россиян, высказывавшихся в поддержку Киева и против спецоперации на Украине, в пользу детских домов. Таким предложением с URA.RU поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Я считаю, что мало сегодня выдвигать контраргументы против тех граждан с российскими паспортами, кто фактически выступает в качестве рупора киевской либо западной пропаганды, ставит под сомнение легитимность, правомерность наших действий. Я бы предложил, чтобы Госдума приняла специальный законодательный акт немедленно, сразу в трех чтениях, о конфискации финансовых активов граждан РФ, которые публично выразили политическую поддержку нынешнему киевскому режиму и выступили против спецоперации вооруженных сил России и перераспределении в пользу российских детских домов. Фигуранты все известны, они открыто об этом кричат. Многие опозициинеры являются долларовыми миллионерами, у них огромные счета, роскошная недвижимость», — заявил Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что НАТО ведет борьбу против России. «Они используют свои возможности киберцентров и проводят соответствующие кибероперации, в том числе и в российском сегменте социальных сетей. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с кибератаками на сайты российских госструктур», — сказал главред журнала. По его словам, такие центры НАТО есть в Эстонии, Латвии и Польше. «Сегодня на стороне Украины уже против России в киберпространстве воюет Североатлантический альянс, поэтому такое большое количество фейков, вброс дезинформации», — поделился собеседник URA.RU. Он призвал всех публично выразить поддержку президенту России Владимиру Путину и проводимой спецоперации. «Здесь невозможно отмалчиваться. Фактически это война против нашей страны и она нацелена на разрушение и уничтожение российского государства. Принятые санкции об этом более чем красноречиво говорят», — заключил Коротченко. Путин в экстренным обращением к россиянам признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Украинский лидер отказался приезжать на переговоры в Белоруссию.