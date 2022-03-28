Частоты «Эхо Москвы» в Екатеринбурге и Перми отказались продавать

28 марта 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор не будет выставлять на торги радиочастоты «Эха Москвы» в Екатеринбурге и Перми. Официальный документ о проведении конкурса на получение права осуществлять вещание с использованием конкретных радиочастот опубликован на сайте ведомства. «Эха Москвы» в списке нет. «Право на осуществление эфирного наземного вещания с использованием радиочастоты — при осуществлении наземного эфирного аналогового радиовещания, единым пулом в следующих городах: Москва, 17 городов Подмосковья, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара, Казань, Уфа, Улан-Уде», — говорится в документе Федеральной конкурсной комиссии. В списке из 24 городов отсутствуют частоты радиостанции «Эха Москвы» в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Пскове и ряда других городов России. Согласно конкурсу, разыгрываемые частоты должно вещать ежедневно и круглосуточно, а концепция вещания должна стать общественно-политической. Размер единовременной платы составляет 57 475 000 рублей, размер конкурсного взноса (2%) — 1 149 500 рублей. Конкурсная комиссия пройдет 25 мая в 10 утра в Москве. Корреспондент URA.RU направил запрос в федеральный Роскомнадзор, чтобы узнать, что станет с радиочастотами «Эха Москвы» в Екатеринбурге и Перми. На момент публикации новости ответа не поступало. Главный редактор «Эха Москвы» Максим Путинцев не смог оперативно прокомментировать URA.RU, что значит неучастие радиочастоты в конкурсе. Ранее 21 марта радиостанция «Эха Москвы» в Екатеринбурге планировала выйти в эфир под новым именем «Радио 91,4 ФМ», но вещание не началось из-за проблем с документацией. Переоформлять радиостанцию в Екатеринбурге начали после того, как федеральная редакция «Эха Москвы» перестала выходить в эфир, а главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. Радиостанции пришлось прекратить вещание по требованию Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора из-за закона об уголовном наказании за распространение ложных сведений о Вооруженных Силах РФ и призывы к антироссийским санкциям на фоне проведения спецоперации на Украине. Операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным: ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида.