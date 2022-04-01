Зеленский признался, что хочет видеть Китай на стороне Украины. «Выбор за ними»

02 апреля 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы видеть Китай в числе союзником Украины. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью телеканалу Fox News. «Я бы хотел Китай на нашей стороне. Но выбор за ними», — сказал Зеленский, передает РИА «Новости». Глава Украины считает, что без прямого взаимодействия КНР и США невозможно будет достичь результата, необходимого миру. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине, пишет RT. При этом глава МИД Китая Ван И. призвал Европу изменить образ мышления. По его мнению, жесткие санкции приведут только к взаимному ущербу, усложняя ситуацию и усиливая противоречия. Он также говорил о том, что попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. 24 февраля началась спецоперация РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.