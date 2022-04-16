МИД РФ: США разрабатывали биооружие на Украине с Германией

Германия курировала работу украинских ученых, которые создавали биооружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Научные институты Германии курировали разработку биологического оружия на Украине. В Министерстве иностранных дел РФ нашли доказательства этому.

«С 2013 года правительством ФРГ под эгидой Федерального министерства иностранных дел ФРГ (МИД ФРГ) реализуется национальная программа по биологической безопасности (German Biosecurity Programme / GBP). В рамках этой программы осуществляются партнерские проекты с государственными ведомствами и научно-исследовательскими организациями фокусных стран, в число которых в „майданном“ 2014 году была включена и Украина», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также в задачи GBP входит развитие инфраструктуры стран-партнеров для работы с опасными биологическими агентами. Так Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове вел работы по «улучшению обстановки в области биозащиты и безопасности» на Украине, «в особенности на востоке страны». Германия пыталась убедить Киев в «причастности» ДНР и ЛНР к вынашиванию планов по применению запрещенного биологического оружия. Тем самым немецкие военные запугивали Киев, настраивая против Донбасса.

Германский институт им. Ф.Леффлера занимался на Украине изучением конго-крымской геморрагической лихорадки, которая была обнаружена в Крыму в 1944 году. По заказу Института Украина вела сбор образцов эктопаразитов летучих мышей. Германская сторона координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками. США создали на Украине сеть из 30 биолабораторий, где проводились опасные научно-исследовательские изыскания.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ходе операции российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.

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