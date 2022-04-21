Финансист назвал три «кубышки», чтобы не обеднеть в кризис

Нужно иметь у себя золото, валюту и рубли, заявил Алексей Вязовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Золото, валюта и рублевые накопления помогут пережить кризисные времена. Так считает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.

«Обычным гражданам можно порекомендовать не складывать все яйца в одну корзину. Нужно иметь у себя и золото, и какую-то валюту, и рубли на текущее потребление. Нужно раскладывать свои средства по трем кубышкам», — отметил он в интервью радио Sputnik.

По его словам, таким образом можно защитить себя от «пертурбаций на финансовых рынках». При этом на золото должно распределяться 20-30% сбережений, столько же — наличная валюта. А вот в доллары США или евро нужно вкладываться исходя из того, как часто приходится покупать европейские или американские товары. Если европейские товары, то деньги лучше хранить в евро, если американские, то в долларах.

После эскалации конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Несмотря на цели РФ, страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил россиян, что жизнь в стране не ухудшится, несмотря на санкционную войну, объявленную Западом. Власти приняли три пакета мер поддержки экономики и жителей и разрабатывают четвертый.