Клишас пригрозил Западу конфискацией его имущества в России

28 апреля 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Сенатор Клишас заявил, что действия Запада не останутся без ответа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры будут предприняты в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Если „правовые“ и „демократические“ государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству. Без ответных мер такие действия Запада не останутся», — написал Клишас в своем telegram-канале. Это заявление появилось в ответ на новости о решении нескольких западных государств изъять замороженные активы российских компаний и физлиц и направить средства в пользу Украины. В частности, о такой возможности заявили в США — Конгресс одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства от конфискованных активов, связанных с Россией. Ранее о ведении таких переговоров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках масштабных санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний. Так, только в Италии у попавших под европейские санкции граждан России было изъято имущество на сумму 900 млн евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры будут предприняты в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. «Если „правовые“ и „демократические“ государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов и расширим применение института конфискации по российскому законодательству. Без ответных мер такие действия Запада не останутся», — написал Клишас в своем telegram-канале. Это заявление появилось в ответ на новости о решении нескольких западных государств изъять замороженные активы российских компаний и физлиц и направить средства в пользу Украины. В частности, о такой возможности заявили в США — Конгресс одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства от конфискованных активов, связанных с Россией. Ранее о ведении таких переговоров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В рамках масштабных санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний. Так, только в Италии у попавших под европейские санкции граждан России было изъято имущество на сумму 900 млн евро.