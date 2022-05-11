Помощник Кадырова рассказал о блокировке ВСУ на заводе

ВС РФ заблокировали выбитых из Рубежного украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска совместно с бойцами Народной милиции ЛНР заблокировали на заводе «Заря» выбитых из города Рубежное украинских военных. Об этом сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

«Мы были все эти дни заняты блокированием завода „Заря“. У нас была задача от левого фланга завода „Заря“ до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод „Заря“», — цитирует Алаудинова РИА «Новости». Кроме того, бойцам Народной милиции ЛНР и чеченского подразделения «Ахмат» удалось выйти к селу Воеводовка, отметил помощник главы Чечни.

Спецоперацию на территории Украины утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основной задачей Вооруженных сил РФ является демилитаризация страны. В ходе операции глава Чечни Рамзан Кадыров объявлял о полном освобождении от националистов города Рубежное, Кременная и поселка Светличное в Луганской народной республике.

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