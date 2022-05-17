17 мая 2022

В США открестились от обвинений в убийстве мирных жителей Сирии

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Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон не видит вины солдат США в смерти мирных сирийцев, заявил Джон Кирби Фото:
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Война в Сирии

Расследование Пентагона установило, что военные США не виновны в гибели более 50 человек в результате авиаудара в Сирии в 2019 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби на брифинге, который транслировался на YouTube.

«[За военнослужащими США] не было нарушения законов войны с преступными намерениями. Командование принимало лучшие решения против агрессивных сил „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация)», — заявил Джон Кирби.

Также глава пресс-службы Пентагона добавил, что в ведомстве сожалеют и приносят извинения в связи с произошедшим. Однако Минобороны США не видит оснований для привлечения к ответственности причастных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по сирийской деревне Багауз. США собирались провести «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, передает RT. В марте 2019 года США заявили о полном уничтожении террористов в Сирии.

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Расследование Пентагона установило, что военные США не виновны в гибели более 50 человек в результате авиаудара в Сирии в 2019 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби на брифинге, который транслировался на YouTube. «[За военнослужащими США] не было нарушения законов войны с преступными намерениями. Командование принимало лучшие решения против агрессивных сил „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация)», — заявил Джон Кирби. Также глава пресс-службы Пентагона добавил, что в ведомстве сожалеют и приносят извинения в связи с произошедшим. Однако Минобороны США не видит оснований для привлечения к ответственности причастных военнослужащих. Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по сирийской деревне Багауз. США собирались провести «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, передает RT. В марте 2019 года США заявили о полном уничтожении террористов в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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