В США открестились от обвинений в убийстве мирных жителей Сирии

18 мая 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Пентагон не видит вины солдат США в смерти мирных сирийцев, заявил Джон Кирби Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Война в Сирии Расследование Пентагона установило, что военные США не виновны в гибели более 50 человек в результате авиаудара в Сирии в 2019 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби на брифинге, который транслировался на YouTube. «[За военнослужащими США] не было нарушения законов войны с преступными намерениями. Командование принимало лучшие решения против агрессивных сил „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация)», — заявил Джон Кирби. Также глава пресс-службы Пентагона добавил, что в ведомстве сожалеют и приносят извинения в связи с произошедшим. Однако Минобороны США не видит оснований для привлечения к ответственности причастных военнослужащих. Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по сирийской деревне Багауз. США собирались провести «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, передает RT. В марте 2019 года США заявили о полном уничтожении террористов в Сирии.

Расследование Пентагона установило, что военные США не виновны в гибели более 50 человек в результате авиаудара в Сирии в 2019 году. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби на брифинге, который транслировался на YouTube. «[За военнослужащими США] не было нарушения законов войны с преступными намерениями. Командование принимало лучшие решения против агрессивных сил „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация)», — заявил Джон Кирби. Также глава пресс-службы Пентагона добавил, что в ведомстве сожалеют и приносят извинения в связи с произошедшим. Однако Минобороны США не видит оснований для привлечения к ответственности причастных военнослужащих. Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по сирийской деревне Багауз. США собирались провести «расследование» преступлений в Сирии и Ираке, передает RT. В марте 2019 года США заявили о полном уничтожении террористов в Сирии.